Pontili dello Stagnone, i soldi della Regione non sono ancora disponibili e ci scappa la polemica... (Di mercoledì 5 agosto 2020) 'C on stupore leggo le parole del direttore della Riserva naturale dello Stagnone, Roberto Fiorentino in ordine allo stanziamento di 100 mila euro per il rifacimento dei Pontili che è previsto alla ... Leggi su tp24

BeliceIt : Pontili dello Stagnone, i soldi della Regione non sono ancora disponibili e ci scappa la polemica… - Tp24it : Pontili dello Stagnone, Lo Curto: 'C'è il via libera per i fondi stanziati dalla Regione' - BeliceIt : Pontili dello Stagnone, Lo Curto: “C’è il via libera per i fondi stanziati dalla Regione” -

Ultime Notizie dalla rete : Pontili dello Pontili dello Stagnone, i soldi della Regione non sono ancora disponibili e ci scappa la polemica... Tp24 Pontili sullo Stagnone, la Lo Curto replica al direttore della Riserva

Dopo l’intervista al direttore della Riserva Naturale dello Stagnone Roberto Fiorentino relativamente ai 100 mila euro necessari per rifare i Pontili allo Stagnone ci scrive la deputata regionale Eleo ...

Stagnone:«non sono ancora arrivati i soldi promessi» Fiorentino replica alla Lo Curto

Il direttore della Riserva Naturale dello Stagnone Roberto Fiorentino ci tiene precisare che la sua non è una polemica contro le parti politiche nè un intralcio al lavoro ma una precisazione utile a d ...

Dopo l’intervista al direttore della Riserva Naturale dello Stagnone Roberto Fiorentino relativamente ai 100 mila euro necessari per rifare i Pontili allo Stagnone ci scrive la deputata regionale Eleo ...Il direttore della Riserva Naturale dello Stagnone Roberto Fiorentino ci tiene precisare che la sua non è una polemica contro le parti politiche nè un intralcio al lavoro ma una precisazione utile a d ...