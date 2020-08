Ponti Rossi, ladri in fuga speronano la moto della polizia: tre arresti (I NOMI) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono stati bloccati al termine di un inseguimento ai Ponti Rossi i tre ladri che, per eludere il controllo, hanno speronato la moto dei poliziotti, riportando alla mente la tragedia dell’agente Pasquale Apicella. Ponti Rossi Hanno tentato di speronare con la propria auto le moto di servizio della polizia e lanciato cacciaviti e altri … Leggi su 2anews

