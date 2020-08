Ponte di Genova - La Nuova Fiat 500 attraversa il San Giorgio - VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Fiat ha voluto dare il suo simbolico sostegno alla città di Genova e all'Italia portando la 500 elettrica sul nuovo Ponte San Giorgio. La vettura, non ancora in consegna ai clienti, ha percorso il viadotto sul fiume Polcevera poco prima dell'apertura ufficiale al traffico. Per rendere ancora più forte il messaggio, sulla 500 sono state fatte sventolare il tricolore nazionale e la bandiera del capoluogo ligure. Si apre una Nuova era. Il marchio piemontese ha portato a Genova la launch edition "La Prima" della citycar a zero emissioni, ovvero la versione cabriolet con tetto apribile di tela. Lo stesso allestimento è protagonista anche della copertina di Quattroruote di agosto, dove ha posato assieme alla sua antesignana a benzina del 1957 per un esclusivo set ... Leggi su quattroruote

MetaErmal : Un ponte è un arcobaleno di cemento. #Genova - matteosalvinimi : Per evitare eventuali polemiche di qualche sciocco, a #Genova ci sarò oggi, per portare il mio rispetto a una comun… - GiovanniToti : La prima auto sul #ponte Genova San Giorgio che da adesso è aperto al traffico!Da oggi la nostra promessa è davvero… - JohSogos : RT @TgLa7: ??BREAKING News?? AUTOSTRADE: ecco il Ponte Genova San Giorgio con il traffico notturno più fluido rispetto alla serata di apertur… - TwittGiorgio : RT @GiovanniToti: I cantieri che dovevano essere chiusi a metà luglio sono ancora aperti e le due corsie per senso di marcia restano un mir… -