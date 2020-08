PMI, Sabatini (ABI): chiesta al MEF proroga di almeno 12 mesi delle misure di moratoria (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Una proroga di almeno 12 mesi delle misure di moratoria previste dal DL Cura Italia a favore delle piccole e medie imprese al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche in un contesto che mostra ancora difficoltà nel riavviare un sostenuto ciclo espansivo. È questa la richiesta presentata dal Direttore Generale dell’ABI, Giovanni Sabatini, in una lettera inviata oggi al Ministro Gualtieri, anche a nome del Presidente Antonio Patuelli. “La necessità di prolungare significativamente le moratorie – ha dichiarato Sabatini – è anche connessa al fatto di usufruire di quanto previsto dalle linee guida ... Leggi su quifinanza

È questa la richiesta presentata dal Direttore Generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, in una lettera inviata oggi al Ministro Gualtieri, anche a nome del Presidente Antonio Patuelli. "La necessità di ...

