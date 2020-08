Playoff Serie B: Ciano regala la semifinale al Frosinone, ma quanti rimpianti per il Cittadella! (Di mercoledì 5 agosto 2020) Playoff Serie B – Sarà il Frosinone a sfidare il Pordenone nella doppia semifinale Playoff di Serie B. La squadra di Nesta vince 2-3 ai supplementari sul campo del Cittadella. Partono forte i padroni di casa e al 4′ l’arbitro fischia un rigore per fallo su Rosafio: dal dischetto va Diaw, che batte Bardi. Dopo una parte centrale della prima frazione equilibrata, al 46′ arriva il raddoppio del Cittadella: è ancora la coppia Rosafio-Diaw protagonista, con il bomber dei veneti che fa doppietta. Il Frosinone la riapre subito, prima dell’intervallo: è Salvi a rimettere tutto in gioco. E al minuto 52′ la rimonta si compie: Dionisi batte Paleari con un bel destro a giro. Poi è ancora una volta il Cittadella a ... Leggi su calcioweb.eu

