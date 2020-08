Pisciotta, patologie pregresse e Covid: muore ex militare Marina (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) – E’ morto l’ex militare (maresciallo) della Marina colpito da Covid. L’anziano era ricoverata in ospedale da circa tre settimane. La causa di morte potrebbe essere attribuita ad effetti ed incidenza del virus sulle patologie pregresse. L’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto nella serata di martedì. La piccola comunità di Marina di Pisciotta è incredula, l’uomo infatti era conosciuto e benvoluto da tutti. Il contagio riporta al focolaio innescato dalla visita di una famiglia del rione Carmine di Salerno presso la casa della famiglia del medico in pensione ed a sua moglie in località ‘vecchia stazione’ da cui si sarebbe ... Leggi su anteprima24

