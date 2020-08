Pisano, bonus di 500 euro a famiglie per tablet e pc (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – “Il Paese ha davanti a sé una grande opportunità. Nel destinare all’Italia 209 miliardi di euro con il Recovery Fund, l‘Unione europea sta compiendo uno sforzo enorme. Lo fa per aiutarci a ridurre i danni economici della pandemia di Covid-19. Allo stesso tempo questa è l’occasione decisiva per rendere meno vulnerabili le nostre strutture produttive, formative e di servizi rispetto a una competizione internazionale tuttora affrontata da noi con ancora troppi strumenti, procedure e infrastrutture inadatti al 2020″. A dirlo, in una intervista al Corriere della Sera, è la Ministra per l’Innovazione Paola Pisano. Sulla Commissione europea che ha dato via libera ai voucher previsti dall’Italia per sostenere le famiglie ... Leggi su quifinanza

