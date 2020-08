Pinocchio: Tom Hanks potrebbe essere Geppetto nel film di Robert Zemeckis (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tom Hanks potrebbe interpretare Geppetto nel film live-action della Disney la cui regia è stata affidata a Robert Zemeckis. Tom Hanks potrebbe interpretare Geppetto nel film live-action di Pinocchio, prodotto dalla Disney, che verrà diretto dal regista Robert Zemeckis. Le fonti di Deadline sostengono che le trattative tra il premio Oscar e la produzione sono ancora nelle prime fasi, tuttavia sembra che l'attore voglia ottenere la parte. Robert Zemeckis e Tom Hanks sono da molti anni amici e collaboratori e l'attore avrebbe già espresso al filmmaker la sua intenzione di recitare ... Leggi su movieplayer

