Pierluigi Diaco rivela il male che lo ha colpito e lancia un appello (Di mercoledì 5 agosto 2020) Archiviata la pagina più turbolenta delle polemiche sulla sua conduzione a Io e Te, Pierluigi Diaco occupa una parentesi del suo format per una rivelazione: davanti alle telecamere, confessa il male che lo ha colpito e lancia un appello. Pierluigi Diaco: “Ho sofferto di depressione“ Dietro le quinte della sua vita di conduttore, Pierluigi Diaco custodisce un duro capitolo personale che ha scelto di rivelare al pubblico del suo programma, Io e Te. L’occasione per fare la sua confessione davanti alle telecamere è arrivata nel corso della puntata di ieri, 4 agosto, mentre leggeva una lettera indirizzata alla consueta rubrica di Katia Ricciarelli. ... Leggi su thesocialpost

