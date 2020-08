Piano di Zona Ambito S2: presentata a Cava de’Tirreni la “Casa della donna” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta ieri, nell’Aula consiliare del comune di Cava de’Tirreni, la conferenza stampa di presentazione della Casa della donna, denominata “Luna diamante”, cioè della struttura ad indirizzo segreto che ha lo scopo di accogliere le donne vittime di violenza ed i loro figli, promossa dal Piano di Zona Ambito S2 in collaborazione con la cooperativa La Città della luna. “Ringrazio gli operatori del Piano di Zona, dei Centri antiviolenza di Cava de’Tirreni e della Costiera amalfitana e della cooperativa La Città della Luna per questo importante risultato. Un ... Leggi su anteprima24

anteprima24 : ** Piano di Zona Ambito S2: presentata a Cava de'Tirreni la 'Casa della donna' ** - markorusso69 : RT @nobilim2: @markorusso69 Appena parlato con una mia amica che vive al 21 piano della zona residenziale dove è successo il fatto. Casa di… - casa_impresa : VENDITA APPARTAMENTO MQ. 87 AL PIANO SECONDO IN ZONA RESIDENZIALE E PANORAMICA A BORGO... | - nobilim2 : @markorusso69 Appena parlato con una mia amica che vive al 21 piano della zona residenziale dove è successo il fatt… - tecnoimmobili : Vendita Casa indipendente Manduria --> Clicca per visualizzare la scheda immobile.: Manduria Vendiamo In Zona Centr… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano Zona PIANO DI ZONA, L'AMMINISTRAZIONE PUNTA ALLA NUOVA PROGRAMMAZIONE Studio 100 Grave incendio in Costa Azzurra, evacuate 2.700 persone vicino Marsiglia

Grave incendio sulla Costa Azzurra. Sono circa 2.700 le persone evacuate durante la notte a causa di un violento rogo scoppiato a ovest di Marsiglia, che ha devastato oltre 1.000 ettari di terreno e n ...

Pescara, maxi truffa dei carburanti: scattano 56 denunce

riuscendo così a praticare al pubblico prezzi altamente concorrenziali rispetto ai competitors della zona. All'esito sono state individuate 29 società cartiere, denunciati 56 soggetti e ricostruito il ...

Grave incendio sulla Costa Azzurra. Sono circa 2.700 le persone evacuate durante la notte a causa di un violento rogo scoppiato a ovest di Marsiglia, che ha devastato oltre 1.000 ettari di terreno e n ...riuscendo così a praticare al pubblico prezzi altamente concorrenziali rispetto ai competitors della zona. All'esito sono state individuate 29 società cartiere, denunciati 56 soggetti e ricostruito il ...