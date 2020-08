Piacenza, carabinieri arrestati: parla la trans Linda (Di mercoledì 5 agosto 2020) Torniamo a parlare dello scandalo avvenuto a Piacenza, presso la stazione levante. Sappiamo come al momento risultino indagati (e arrestati) alcuni carabinieri accusati di reati gravissimi, tra cui spaccio di stupefacenti. Tra questi l’appuntato Giuseppe Montella (37 anni). Una trans brasiliana, Linda (nome di fantasia) è stata intervistata dal Giorno. Da tempo residente a Piacenza, la poverina è rimasta invischiata nella morsa di corruzione e illegalità perpetrate dai militari in questione. Linda ha parlato di festini in caserma “a base di sesso e cocaina”. Orge inenarrabili, a cui partecipavano trans, prostitute e, ovviamente, i militari in questione, a volte con ancora indosso ... Leggi su kontrokultura

