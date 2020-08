Pescara, l’ex allenatore Bergodi ha contratto il Covid in Romania (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'ex allenatore del Pescara, Cristiano Bergodi, ha contratto il Coronavirus in Romania. L'attuale tecnico dell'US Craiova è attualmente ricoverato in ospedale e pare che le sue condizioni non siano preoccupanti.IL MISTERcaption id="attachment 1002445" align="alignnone" width="594" Bergodi (getty images)/captionIl tecnico ha avuto un grande trascorso da giocatore tra le fila della Lazio, e in queste ore tantissimi tifosi biancocelesti stanno mandando il proprio supporto all'allenatore. Sulla panchina del Pescara l'esperienza di Bergodi non è stata particolarmente fortunata, avendo raccolto in Serie A 3 vittorie, 1 pareggio e 10 sconfitte. L'esperienza in Romania sulla con il Craiova ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Pescara, l'ex allenatore Bergodi ha contratto il Covid in Romania - - Il_Centro : #Abruzzo #5agosto #mercoledi #calcio #LazioCalcio L'ex #Pescara #Bergodi positivo al #coronavirus in #Romania… - VanityFairIt : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e la compagna Sahra Lahouasnia hanno dato il benvenuto al secondo figlio all'o… - MaxxGhe : 31/07/2018. L'ex DEEP PURPLE GLENN HUGHES (Mark III e IV) suona alcuni classici dei Purple a Pescara. Glenn Hughes… - il_pescara : Inchiesta grandi eventi, tornano in libertà anche l'ex assessore Cuzzi e gli imprenditori Cipolla e Summa… -