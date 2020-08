Per Rocco Casalino passeggiata sotto le stelle con Gabriele Rossi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Rocco Casalino e Gabriele Ross i sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante una passeggiata sotto il cielo stellato di Roma. Camminano l'uno accanto all'altro, poi si siedono insieme al ... Leggi su tgcom24.mediaset

RegioneLazio : Mascherina o non mascherina? Il dilemma non c’è: va indossata. Ve lo dicono anche Pietro Turano, Beatrice Bruschi,… - Capezzone : Mascherine Vuitton per la gran festa pro #statodiemergenza a Capalbio. Colletta per l’ex di Rocco e la mamma cubana… - virginiaraggi : Oggi ricordiamo il magistrato Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia a Palermo 37 anni fa. L’esempio del suo impeg… - leousm : @Fiorentinanews Manco fosse Batistuta davvero...gli si vuole bene ed in prospettiva forte per carità..ma se Rocco l… - LazioCreativo : RT @RegioneLazio: Mascherina o non mascherina? Il dilemma non c’è: va indossata. Ve lo dicono anche Pietro Turano, Beatrice Bruschi, Federi… -