Pellezzano, partono i lavori di adeguamento delle scuole alle norme anti-Covid (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPellezzano (Sa) – Attraverso l’approvazione di due delibere di Giunta Comunale è stato dato il via libera agli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel primo provvedimento è specificato che il Comune di Pellezzano è stato ammesso, dal Ministero dell’istruzione, nella sezione dedicata al “PON per la Scuola”, al finanziamento di un importo complessivo pari a 28mila euro per procedere agli interventi di adeguamento e adattamento “anti-Covid-19” nei plessi di: frazione Coperchia, scuola primaria e dell’Infanzia in via Nicola Russo; frazione ... Leggi su anteprima24

Si allunga con altri sei contagi la lista dei positivi in provincia. Di questi, due sono riconducibili a casi già accertati a Salerno città, che arriva così a quota 35, uno nella zona Cappelle/Pellezz ...

Tentò un furto durante il lockdown, ad Angri, riuscendo ad entrare all'interno di un appartamento. Ora rischia il processo un ragazzo nigeriano di 24 anni, L.E. , accusato di ricettazione e tentato fu ...

