Paulo Dybala è il miglior giocatore della Serie A (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gli Oscar del campionato più lungo della storia della Serie A hanno visto trionfare la Juventus campione d’Italia per la nona volta consecutiva, che mette in bacheca due dei sei trofei messi in palio. Quest'anno che il prestigioso trofeo Pallone d'Oro non verrà assegnato per la prima volta dalla sua istituzione, gli Oscar della Serie A hanno brillato un po' di più. A settembre, la cerimonia ufficiale per la consegna delle statuette. Una sicurezza tra i pali Il polacco Wojciech Szczesny, che insieme all’eterno Gigi Buffon ha difeso la porta dei bianconeri, ha conquistato con merito il titolo di miglior portiere del torneo, grazie a un rendimento altissimo e costante. Per nulla infastidito dall’alternanza con il collega, l’ex Roma si ... Leggi su gqitalia

UEFAcom_it : ?? Congratulazioni a Paulo #Dybala: l'attaccante della @juventusfc è stato premiato come ?????? della stagione 2019/20… - SpheraSports : Paulo Dybala ha sido nombrado MVP de la Serie A 2019/20 ?? - OptaPaolo : 73% - Tra i giocatori con almeno 10 reti in questo campionato, Paulo #Dybala è quello che ha segnato in percentuale… - PurityPhils : Paulo Dybala Defeats Cristiano Ronaldo In League Record - NaijaNews : Paulo Dybala Defeats Cristiano Ronaldo In League Record -