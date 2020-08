Passeggeri senza mascherina, rissa sul volo per Ibiza (Di mercoledì 5 agosto 2020) È una rissa furibonda, tutta ripresa in un video. Il motivo? Le mascherine. Due passeggeri si sono rifiutati di indossare la mascherina in aereo. È successo venerdì 31 luglio su un volo della Klm diretto da Amsterdam a Ibiza. Il video registrato da un passeggero del Boeing 737 mostra alcune persone che vengono alle mani e, visibilmente ubriachi, iniziato a picchiarsi. Il contendere erano le mascherine che i due non volevano assolutamente indossare. https://www.youtube.com/watch?v=HKmKF7J50tU Leggi su vanityfair

aicalf_ita : Il #distanziamentoabordo potrebbe segnare il crollo definitivo del settore, con effetti disastrosi sulla mobilità d… - baritoday : Passeggeri sul bus senza mascherina né biglietto, i mezzi Amtab 'terra di nessuno'. I sindacati: 'Servono controlli… - baritoday : Passeggeri sul bus senza mascherina né biglietto, i mezzi Amtab 'terra di nessuno'. I sindacati: 'Servono controlli… - epicuro12 : RT @valy_s: #Covid_19 Quindi... Il dpcm 14/07 permette la “piena occupazione”sui treni AV. Vengono venduti biglietti/fatta pubblicità Il C… - InfoMarittime : L'AGCM avvia un'istruttoria sulla compagnia marittima siculo-calabrese. Tariffe alte che a volte non rispecchiano i… -

Ultime Notizie dalla rete : Passeggeri senza Passeggeri senza mascherina, rissa sul volo per Ibiza Vanity Fair.it Skjeldam, Hurtigruten, sui casi di contagio a bordo: abbiamo commesso degli errori

tra passeggeri ed equipaggio, sulla Roald Amundsen. La tv norvegese ha sottolineato in particolare come la compagnia abbia testato i dipendenti filippini dello staff solo prima della loro partenza dal ...

Senza garanzie anti-Covid l'Enac minaccia Ryanair di mettere i voli a terra

802 - divieto di partenza) e a imporre la sospensione di ogni attività di trasporto aereo negli scali nazionali, chiedendo al vettore di provvedere, contestualmente, alla riprotezione di tutti i ...

tra passeggeri ed equipaggio, sulla Roald Amundsen. La tv norvegese ha sottolineato in particolare come la compagnia abbia testato i dipendenti filippini dello staff solo prima della loro partenza dal ...802 - divieto di partenza) e a imporre la sospensione di ogni attività di trasporto aereo negli scali nazionali, chiedendo al vettore di provvedere, contestualmente, alla riprotezione di tutti i ...