Paris Saint-Germain: il comunicato su Kurzawa, Verratti e Mbappé (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Paris Saint-Germain ha comunicato le condizioni fisiche di Kurzawa, Verratti e Mbappé in vista dell’Atalanta Il Paris Saint-Germain ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Layvin Kurzawa, Marco Verratti e Kylian Mbappé, che salteranno la sfida di Champions League contro l’Atalanta. Il difensore ha riportato un infortunio muscolare alla coscia, il centrocampista italiano una lesione muscolare e l’attaccante francese, seppur tornato sul campo, non ha ancora completato il percorso di riabilitazione. Point médical concernant Marco Verratti, Kylian Mbappé et Layvin ... Leggi su calcionews24

