Paris Saint Germain, il bollettino medico su Verratti e Mbappé (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Paris Saint Germain sul proprio sito ha pubblicato il bollettino medico. Il club francese ha fatto chiarezza sulle condizioni di Marco Verratti, Kylian Mbappé e Layvin Kurzawa, in vista della sfida in Champions League contro l’Atalanta. Lesione muscolare per l’italiano che sarà valutato meglio tra 72 ore. Mbappé ha invece ripreso a correre senza palla e procede il suo recupero. Chi è invece certo di non giocare è Kurzawa, fermo ai box per due settimane dopo l’infortunio accusato nella finale di Coppa di Lega. Leggi su sportface

