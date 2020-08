Pandemia, libertà e post Coronavirus: le riflessioni del cardinale Bassetti (Di mercoledì 5 agosto 2020) ... www.lavoce.it . Gli anziani, chiave di volta dell'architettura sociale. «Innanzitutto, il covid-... I dati della crisi economica che leggo su tutti i giornali sono spaventosi. Le saracinesche ancora ... Leggi su tuttoggi.info

lucasofri : Mattarella pensa che le notizie false sulle testate giornalistiche siano sanzionate dall’Ordine o dai magistrati. A… - Sakurauchi_Hime : RT @DiegoFusaro: Pandemia infinita, stato d'emergenza che diventa nuova normalità, diritti e libertà soppressi per sempre. - stefivecchi : @OmnibusLa7 Un virus politico..cha ha diviso gli italiani.. Pro pandemia contro pandemia pro mascherina contro masc… - TommyBrain : RT @DiegoFusaro: Pandemia infinita, stato d'emergenza che diventa nuova normalità, diritti e libertà soppressi per sempre. - IacobellisT : RT @DiegoFusaro: Pandemia infinita, stato d'emergenza che diventa nuova normalità, diritti e libertà soppressi per sempre. -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia libertà Recalcati: “La libertà è vuota senza solidarietà” la Repubblica