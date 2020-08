Pallotta disperato: pur di vendere la Roma, ha promesso che darà una percentuale a Monchi e Petrachi (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'articolo Pallotta disperato: pur di vendere la Roma, ha promesso che darà una percentuale a Monchi e Petrachi proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ForzaRoma.info

Trovare un compratore per la Roma prima dell'inizio della prossima stagione. Possibilmente entro agosto. James Pallotta ha fissato la deadline e stiamo entrando nelle settimane decisive per capire chi ...