Osimhen, parla l'agente: "Ha appena preso casa a Napoli" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Napoli - "Sono molto contento che Osimhen sia stato acquistato dal Napoli, è una grandissima operazione, molto soddisfacente per lui ma anche per il Napoli . Ha preso un attaccante top che farà tanti ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Napoli parla #DeLaurentiis: '#Osimhen operazione importante, da oltre 100 mln. #Milik è sul mercato' - sportli26181512 : Osimhen, parla l'agente: 'E' stato in settimana a #Napoli e ha preso casa': William D'Avila: 'Raggiungerà la squadr… - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Osimhen, parla l'agente! 'Il #Napoli ha preso un grande attaccante, vuole vincere classifica cannonie… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Giuntoli parla di #Barce,lona e #mercato a #SportMediaset - 100x100Napoli : #Giuntoli parla di #Barce,lona e #mercato a #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen parla

Osimhen – “L’ho visto e lo reputo un ottimo giocatore ... Mi auguro di sbagliarmi su tutto e due, spero sempre che i calciatori facciano bene, parliamo di ottimi giocatori che però non ti fanno ..."Gli obiettivi di Osimhen con il Napoli? Vuole vincere la classifica marcatori e diventare l'attaccante più forte in Italia. Vuole ovviamente vincere il campionato, oltre ad andare più in alto possibi ...