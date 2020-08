Oroscopo e vita di coppia: quali sono i segni allergici al matrimonio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ci sono dei segni zodiacali che proprio non ce la fanno a confrontarsi con l’idea del matrimonio. Ovviamente accade poi che anche questi segni si sposino, ma la strada per convincerli ad affrontare questo passo insieme è lunga e tortuosa, e richiede una notevole dose di pazienza. Ammesso che sia davvero necessario dover “convincere” il partner della bontà del matrimonio. Talvolta, con questi segni fare un passo indietro e fingere di allontanarsi è la strategia vincente. Perché davanti alla vostra fuga comprenderanno che rischiano di perdere l’amore. E, allora, accetteranno il “sacrificio” e convoleranno, finalmente, a giuste nozze. Riuscendo, poi, magari, a essere partner straordinari, teneri e affidabili, a dispetto ... Leggi su giornal

riviera24 : #Ariete - L’Ariete di aprile subisce il pressing di Marte, che impone nuove rotte di vita!… Agosto... -… - libertfly : Dove andare in vacanza in Italia in base al vostro segno zodiacale - ggalaska_ : Facciamo che d’ora in poi sarà l‘oroscopo di Brezsny a gestire la mia vita, così mi levo sta rottura della “possibi… - Renato65497671 : oroscopi o non oroscopi quando la vita decide Paghi od incassi , non esiste oroscopo che tenga, eppure proliferano… - Wallee___ : RT @verginevf: #vergine Siete pronti oggi per posizionare un tassello indelebile nella vostra vita... -