Oroscopo 5 agosto 2020: Acquario siate meno pesanti, pazienza per i Vergine (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Oroscopo del 5 agosto esorta i nati sotto il segno della Vergine a mantenere la calma. Gli Acquario, invece, devono essere un po’ più flessibili Previsioni 5 agosto da Ariete a Vergine Ariete. Carichi e pieni di voglia di fare. I nati sotto questo segno affronteranno una giornata molto produttiva, specie per quanto riguarda il lavoro. Il troppo entusiasmo, però, potrebbe spingervi a sottovalutare alcune questioni e dettagli. Prima di prendere una decisione importante, valutate attentamente. Toro. Oggi sono favorite le relazioni sociali e i rapporti di amicizia. Un po’ meno roseo, invece, è il quadro che riguarda la sfera sentimentale. Troppi dubbi e preoccupazioni vi affliggono. La maggior parte di esse hanno ... Leggi su kontrokultura

