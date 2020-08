Oro boom dopo gli scoppi di Beirut Nuovo record per il metallo giallo (Di mercoledì 5 agosto 2020) boom del prezzo dell'oro dopo l'esplosione di Beirut. I timori geopolitici alimentano la corsa del metallo giallo che, nell'era dei tassi d'interesse a zero e del quantitative easing delle banche centrali post-pandemia in soccorso delle economie nazionali, aveva registrato la maggiore domanda di bene rifugio da parte degli investitori. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Mimmino62 : Beirut, oro boom dopo gli scoppi. Nuovo record sopra i 2.000 dollari - - Affaritaliani : Oro boom dopo gli scoppi di Beirut Nuovo record per il metallo giallo - Affaritaliani : Beirut, oro boom dopo gli scoppi. Nuovo record sopra i 2.000 dollari - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: #Disoccupati Boom del banco dei pegni, più 30% di clienti dall'inizio del lockdown ORO,ARGENTO,OROLOGI,QUADRI,ETC,ETC… - giovanniproto67 : #Disoccupati Boom del banco dei pegni, più 30% di clienti dall'inizio del lockdown ORO,ARGENTO,OROLOGI,QUADRI,ETC,E… -