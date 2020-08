OnePlus Nord su Amazon: consegne in ritardo, quando partiranno? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il OnePlus Nord su Amazon ha fatto registrare immediatamente un incredibile successo. Subito dopo la presentazione ufficiale del nuovo smartphone dell'azienda cinese - da mesi protagonista di indiscrezioni e anticipazioni sui vicoli del web -, si sono infatti accavallati ordini e interesse del pubblico sul portale del gigante dell'eCommerce, portando inevitabilmente il device verso un prevedibile sold out. Questo non solo per le sue caratteristiche decisamente golose e per il suo prezzo allettante, ma anche per via di un'offerta avviata dall'azienda di Jeff Bezos già nello stesso giorno in cui sono stati aperti i preordini, che permetteva di portarsi a casa il nuovo OnePlus ad un costo ribassato di circa 30 euro. Amazon box="B08BPJXQZM" Sono stati allora tantissimi quelli che hanno scelto ... Leggi su optimagazine

