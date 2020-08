Oms: “Accesso di grandi folle a eventi sportivi potrebbe essere disastroso” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il direttore delle emergenze sanitarie dell’Oms, Mike Ryan, ha parlato della possibilità di organizzare eventi sportivi con grande affluenza di pubblico nei Paesi in cui il Covid-19 circola ancora in maniera importante: “Non lo sappiamo. grandi folle di 40.000, 50.000, 60.000 persone … Non e’ solo per il rischio di essere allo stadio, ma anche di raggiungerlo con i mezzi pubblici, di trovarsi dentro bar e club. Immaginate tutti i problemi che abbiamo ora con i locali notturni e i bar. Moltiplicateli per un’esperienza di quattro o cinque ore, in cui migliaia di persone convergono con lo stesso trasporto pubblico in un posto. E poi tutti gli aspetti sociali che seguono, potrebbe essere disastroso. E’ poco realistico pensare che ... Leggi su sportface

