Olimpia Volley, è tempo di riconferme: regia nelle mani di Del Vaglio e Pellegrino (Di mercoledì 5 agosto 2020) tempo di lettura: 4 minutiContinua a fari spenti la programmazione della nuova stagione da parte dell’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Lo dicevamo anche nei giorni scorsi, l’ossatura principale della squadra che nello scorso campionato si era dimostrata prima rivelazione e vera e propria forza del torneo, resterà in piedi. Immutata la cabina di regia ed il palleggio, dunque, con le riconferme delle atlete Martina Del Vaglio e Cristiana Pellegrino che indosseranno nuovamente la casacca della formazione telesina. Riconfermano che vanno a sommarsi a quelle dei giorni scorsi di Sanguigni, Biscardi, Lamparelli così come avvenuto con l’intero staff tecnico. Cristiana e Martina, siete tra le riconfermate della ... Leggi su anteprima24

Le ultime di mercato in casa Green Volley Galatone, Leo Shoes Casarano, Olimpia Sbv Galatina e Lecce Volley. GREEN VOLLEY GALATONE – Si completa la coppia di liberi a disposizione di coach Rudy Aleman ...dell’Area Brutia Volley Cosenza in serie B. L’esordio in serie A3 è in riva al Tirreno, in quel di Sabaudia, nel 2019-2020 alternandosi con Schettino nel servire i due opposti Ristani e Gradi. Ora per ...