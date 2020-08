Olanda, 14enne siriano si toglie la vita dopo 9 anni da profugo. I genitori: «Era esausto, sognava una casa e l’università» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si chiamava Ali Ghezawi e sognava di fare il cardiochirurgo. dopo nove anni passati da profugo, senza una casa, il ragazzo siriano di 14 anni si è tolto la vita. È successo a Glize, nella regione olandese del Limburgo. La decisione del giovane Ali è arrivata dopo che l’Olanda ha rifiutato la sua richiesta di asilo. A raccontare la sua storia sono i suoi genitori, Ahmad e Aisha. La coppia ha parlato al quotidiano olandese Het Parool: Ali si è tolto la vita nel centro per famiglie di profughi respinti, perché era esausto di vivere senza casa e vedersi respingere la possibilità di un futuro da quasi 10 ... Leggi su open.online

HuffPostItalia : L'Olanda respinge la richiesta d'asilo, 14enne siriano si suicida: 'Voleva diventare medico' - 57Davide : RT @HuffPostItalia: L'Olanda respinge la richiesta d'asilo, 14enne siriano si suicida: 'Voleva diventare medico' - lucagiusti1983 : RT @nonsonpago1: La magnifica, amara, bruciante ?? vignetta di @maurobiani oggi per @repubblica #Olanda respinge richiesta d’asilo, 14enne… - andal68 : RT @nonsonpago1: La magnifica, amara, bruciante ?? vignetta di @maurobiani oggi per @repubblica #Olanda respinge richiesta d’asilo, 14enne… - matteotti_g : RT @nonsonpago1: La magnifica, amara, bruciante ?? vignetta di @maurobiani oggi per @repubblica #Olanda respinge richiesta d’asilo, 14enne… -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda 14enne L'Olanda respinge la richiesta d'asilo, 14enne siriano si suicida: "Voleva diventare medico" L'HuffPost L'Olanda respinge la richiesta d'asilo, 14enne siriano si suicida: "Voleva diventare medico"

Era stanco di sentirsi un profugo senza casa: un ragazzo siriano di 14 anni si è così tolto la vita dopo la decisione da parte dell’Olanda, il Paese in cui soggiornava, di non accogliere la sua richie ...

Giovane siriano si suicida: troppi 9 anni da profugo

Un giovane profugo siriano di 14 anni dice basta ai rifiuti da uno Stato all'altro e si toglie la vita. Sognava di diventare cardiologo. Il giovane 14enne siriano non voleva più vivere da profugo Non ...

Era stanco di sentirsi un profugo senza casa: un ragazzo siriano di 14 anni si è così tolto la vita dopo la decisione da parte dell’Olanda, il Paese in cui soggiornava, di non accogliere la sua richie ...Un giovane profugo siriano di 14 anni dice basta ai rifiuti da uno Stato all'altro e si toglie la vita. Sognava di diventare cardiologo. Il giovane 14enne siriano non voleva più vivere da profugo Non ...