"Ogni furto di dati personali costa in media 125 euro" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il rapporto 2020 di IBM e Ponemon Institute traccia un quadro impietoso dei costi derivanti dagli attacchi informatici spesso causati dagli errori di impiegati e programmatori. Ma - sorpresa - l'Italia fa mediamente meglio di altri paesi Leggi su repubblica

FrancescoCentr6 : RT @boni_castellane: Ogni tassa che non sia sul denaro (cioè sul valore aggiunto) è un furto. - GPerenne : RT @boni_castellane: Ogni tassa che non sia sul denaro (cioè sul valore aggiunto) è un furto. - Luanastretti1 : RT @boni_castellane: Ogni tassa che non sia sul denaro (cioè sul valore aggiunto) è un furto. - pikarasukaru : RT @boni_castellane: Ogni tassa che non sia sul denaro (cioè sul valore aggiunto) è un furto. - albertovigani : RT @boni_castellane: Ogni tassa che non sia sul denaro (cioè sul valore aggiunto) è un furto. -

Ultime Notizie dalla rete : Ogni furto "Ogni furto di dati personali costa in media 125 euro" La Repubblica Il rapporto: ogni dato personale rubato in Italia costa in media 125 euro

Ogni violazione dei dati costa circa 3 milioni di euro, per riparare i sistemi, pagare le spese legali, ripristinare la produttività e il buon nome dell'azienda colpita. Il costo medio relativo al ...

Messina. Furto nel parcheggio del Policlinico, arrestato 40enne

E’ ai domiciliari in attesa di rito direttissimo. Abbiamo cercato in questi anni di offrirvi un'informazione puntuale e approfondita, estranea ad ogni condizionamento e sempre al passo con ...

Ogni violazione dei dati costa circa 3 milioni di euro, per riparare i sistemi, pagare le spese legali, ripristinare la produttività e il buon nome dell'azienda colpita. Il costo medio relativo al ...E’ ai domiciliari in attesa di rito direttissimo. Abbiamo cercato in questi anni di offrirvi un'informazione puntuale e approfondita, estranea ad ogni condizionamento e sempre al passo con ...