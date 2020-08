Nuova spaccatura nella maggioranza a Palermo, ko anche sulle pedonalizzazioni (Di mercoledì 5 agosto 2020) PALERMO – Nuova spaccatura nella maggioranza che sostiene Leoluca Orlando al Comune di Palermo. Dopo il voto di ieri, con cui il consiglio comunale ha chiesto alla giunta di sospendere la Ztl e i parcheggi a pagamento fino al termine dell’emergenza Covid, oggi Sala delle Lapidi ha rispedito agli uffici la delibera sulle pedonalizzazioni sperimentali: tra i 18 voti che hanno rispedito il documento anche quelli di Italia viva, che fa parte della maggioranza ma che in questo caso si e’ schierata con il centrodestra. Tre gli astenuti, nove i contrari. Leggi su dire

