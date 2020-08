Nuoto Settecolli Frecciarossa, sono trentaquattro gli azzurri convocati (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sta per tornare anche il Nuoto. Dopo due mesi di ritardo in seguito alla pandemia di Covid-19, si accendono i riflettori al Foro Italico di Roma. Per il 57° trofeo Settecolli Frecciarossa, valido come Campionato Italiano Assoluto Open 2020, gareggeranno trentaquattro azzurri ai blocchi (22 maschi e 12 femmine). Tutte le gare si svolgeranno dall’11 al 13 agosto, quelle lente al mattino, mentre quelle veloci durante il pomeriggio. La diretta si potrà seguite su Rai Sport HD dalle 19:00. Di seguito la lista dei convocati dal Direttore Tecnico Cesare Butini: Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli), Stafano Ballo (Time Limit), Federico Burdisso (Esercito / Tiro a Volo), Alessandro Bori (Fiamme Gialle / In Sport), Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport), Matteo Ciampi ... Leggi su sportface

sportface2016 : Nuoto #SettecolliFrecciarossa dall'11 al 13 agosto, trentaquattro gli azzurri convocati: 22 maschi e 12 femmine - vivereancona : Nuoto: Vela Ancona in acqua a Pesaro aspettando il Settecolli - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #FedericaPellegrini #GabrieleDetti Nuoto, Settecolli 2020: date, programma, orari e… - Crazysprnoodels : RT @nuotopuntocom: Nuoto•com | LVII Trofeo Settecolli Frecciarossa. Format, programma e azzurri. - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #7Colli #FedercaPellegrini #Foroitalico Nuoto, Settecolli: i convocati dal direttore tecnico Ce… -