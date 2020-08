Nuoto, Federica Pellegrini carica a molla: “mamma mia, ho 32 anni e sono ancora qui. Tokyo? C’è ancora tanto da fare” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Trentadue anni e non sentirli, portandoli anzi con fierezza e con quel pizzico di incoscienza che, spesse volte, le ha permesso di arrampicarsi oltre i propri limiti. Quinn Rooney/Getty ImagesFederica Pellegrini festeggia e non potrebbe fare altrimenti, prendendosi una pausa nel suo serrato allenamento che la porterà tra un anno a cimentarsi nella sua Olimpiade. La Divina già ci pensa, come ammesso alla Gazzetta dello Sport: “ogni mattina io riparto da zero, qualsiasi cosa accada il giorno prima. Mamma mia, ho 32 anni e sono ancora qui! Di trentenni ad alto livello se ne contano sulle dita di una mano, un anno in più a causa del coronavirus non mi ha certo avvantaggiata, ma non la sto vivendo così male bensì con ottimismo, ... Leggi su sportfair

Ghigliottina : #5agosto 1988: nasce Federica Pellegrini, una delle più grandi atlete nella storia del nuoto mondiale. - azzurridigloria : ??BUON COMPLEANNO FEDERICA PELLEGRINI?? Oggi è il #compleanno di @mafaldina88. La primatista mondiale nei 200 metri… - scrip : RT @cinquecosebelle: 32 anni dalla nascita di Federica Pellegrini #federicapellegrini #compleanno #citazione #sport #vittoria #nuoto #5agos… - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Federica Pellegrini confermata giudice di Italia’s Got Talent -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Federica Federica Pellegrini confermata giudice di Italia's Got Talent Nuoto•com Italia’s Got Talent: confermata la giuria

Per l’icona della discografia italiana - che quest’anno non figurerà tra i giudici di X Factor -, si tratta della terza edizione di fila, al pari di Federica Pellegrini, che quest’anno avrebbe dovuto ...

Buon Compleanno Federica Pellegrini: 32 anni e l’obiettivo delle Olimpiadi di Tokyo 2021

Federica Pellegrini, compie 32 anni. La pluricampionessa italiana di “stile libero” ha festeggiato in anticipo (la notte del 1 agosto) il suo compleanno; per poi “immergersi” nuovamente con costanza ...

Per l’icona della discografia italiana - che quest’anno non figurerà tra i giudici di X Factor -, si tratta della terza edizione di fila, al pari di Federica Pellegrini, che quest’anno avrebbe dovuto ...Federica Pellegrini, compie 32 anni. La pluricampionessa italiana di “stile libero” ha festeggiato in anticipo (la notte del 1 agosto) il suo compleanno; per poi “immergersi” nuovamente con costanza ...