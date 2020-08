Nunzio Angiola, ex M5s folgorato da Calenda: “Conte leader dei populisti”. Un anno fa disse: “Autorevole, è ciò di cui l’Italia ha bisogno” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono sovranisti a destra, sono populisti a sinistra e allora il deputato Nunzio Angiola, eletto poco più di un anno fa nel M5s, sceglie Azione di Carlo Calenda. Alla Camera darà rappresentanza al partitino dell’ex ministro all’interno del Misto, l’enorme raggruppamento “tutti frutti” che a Montecitorio conta la bellezza di 43 componenti e così è il quinto dopo Cinquestelle, Lega, Pd e Forza Italia. Al Senato Azione è rappresentato da Matteo Richetti, coordinatore nazionale. Angiola, tarantino, 51 anni, docente universitario di Economia aziendale a Foggia, deputato eletto nel collegio della Murgia, aveva abbandonato il gruppo 5 Stelle a gennaio e dal gruppo grillino avevano fatto notare, un po’ sospettosi, che il prof era in ritardo ... Leggi su ilfattoquotidiano

