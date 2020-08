Novate: Francesca vince la selezione di Miss Blumare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Novate: è andata a Francesca la selezione di Miss Blumare. È Francesca Cristofaro la vincitrice della tappa Novatese delle selezioni per la Lombardia di Miss Blumare 2020 che si sono svolte sabato sera nella cornice del Tc Jolly Milano in via Boscaini. Francesca, 26 anni e 172 cm di altezza, è riuscita a convincere la … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Novate: Francesca vince la selezione di Miss Blumare - -

Ultime Notizie dalla rete : Novate Francesca Omicidio Elisa, per Massimo rito abbreviato subordinato alla perizia psichiatrica IlPiacenza Carabinieri arrestati, il gip decide: rimangono tutti in carcere

Rimangono per ora in carcere i cinque carabinieri della caserma Levante (un sesto è ai domiciliari) arrestati nell'inchiesta della procura di Piacenza. Dopo gli interrogatori di garanzia, il gip Luca ...

Con i pm i colleghi accusano Montella "Reati? Eseguivo soltanto i suoi ordini"

«Ricorda: siamo quelli di via Caccialupo»: questa la firma con cui i carabinieri della caserma Levante di Piacenza si pavoneggiavano. Non per presentarsi ma per inquadrare meglio la loro «etichetta», ...

Rimangono per ora in carcere i cinque carabinieri della caserma Levante (un sesto è ai domiciliari) arrestati nell'inchiesta della procura di Piacenza. Dopo gli interrogatori di garanzia, il gip Luca ...«Ricorda: siamo quelli di via Caccialupo»: questa la firma con cui i carabinieri della caserma Levante di Piacenza si pavoneggiavano. Non per presentarsi ma per inquadrare meglio la loro «etichetta», ...