Non solo la Gallinaria, lo Stato svende l'Italia: per l'altra isola-gioiello servono appena 570mila euro. Come siamo ridotti? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Com' è questa cosa che vendiamo le isole? Com' è che alcune le svendiamo, soprattutto? Certo, quasi tutto appartiene a qualcuno: persino molte celebri montagne hanno un teorico proprietario, ma niente e nessuno impedisce di accedervi liberamente Come la Costituzione garantisce. La legge, infatti, «determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Poi, però, in molti casi non è vero. Abbiamo appreso che l'isola Gallinara è stata venduta per circa 10 milioni di euro: è l'unica vera isola della Liguria, una riserva naturale a 1 chilometro e mezzo al largo di Albenga e Alassio, un tempo era della Chiesa e poi se la sono passata banchieri e industriali. Ora l'ha presa - pare - un ucraino ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : Temo che il prezzo pagato da #Beirut non sia solo in termini di vite. Se non erro vicino al punto dell'esplosione s… - matteosalvinimi : Il governo non ne vuol sapere di ascoltare l’opposizione e continua a collezionare insuccessi. La tanto sbandierata… - davidealgebris : 19. Il tunnel del Brennero lo usano in tanti (Danilo Toninelli) 20. Abbracciamo gli amici libici per la tragedia di… - nigritha_ : @Giorgheil Si le serie turche attualmente sono tra le più quotate e ben fatte, spero che non si limiti soltanto a q… - Riccaru75 : @amedeogrieco Ecco il tormentone dell'estate e non solo?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Addio Sergio Zavoli, maestro (non solo) di giornalismo Avvenire Covid, Speranza: "Ordinanza treni essenziale"

"L'ordinanza di sabato scorso non è legata solo ai treni, ma al rispetto di tre regole essenziali", ossia il distanziamento di almeno un metro, l'uso delle mascherine e il lavaggio delle mani. Lo ha ...

Sicilia: M5S, 'governo Musumeci responsabile disastro conti'

Palermo, 5 ago. (Adnkronos) - "Il presidente della Regione Siciliana gioca a scaricabarile sulle tasche dei siciliani. In queste settimane abbiamo assistito alle accuse di Musumeci nei confronti del g ...

"L'ordinanza di sabato scorso non è legata solo ai treni, ma al rispetto di tre regole essenziali", ossia il distanziamento di almeno un metro, l'uso delle mascherine e il lavaggio delle mani. Lo ha ...Palermo, 5 ago. (Adnkronos) - "Il presidente della Regione Siciliana gioca a scaricabarile sulle tasche dei siciliani. In queste settimane abbiamo assistito alle accuse di Musumeci nei confronti del g ...