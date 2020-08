Non sentivamo il bisogno dell'esibizionismo senza mascherina di Salvini (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lo spettacolo dato ieri da Salvini ad una manifestazione della Lega con l’esibizionismo dei selfie senza alcuna protezione (anzi, se uno dei soggetti aveva una mascherina quasi sempre essa veniva eliminata) è stata una manifestazione di irresponsabilità in un momento assai delicato dell’andamento del virus in Italia e nel mondo. Non si sentiva affatto il bisogno di un imitatore grottesco di Bolsonaro o della riproposizione del traffico di Trump con le mascherine (un’ora esibite e un’ora dopo eliminate).Per di più Salvini ha messo anche a rischio la salute dei suoi stessi tifosi. Evidentemente egli pensa di poter tornare ai precedenti livelli di consenso ripetendo in modo automatico gli atti e ... Leggi su huffingtonpost

Lo spettacolo dato ieri da Salvini ad una manifestazione della Lega con l’esibizionismo dei selfie senza alcuna protezione (anzi, se uno dei soggetti aveva una mascherina quasi sempre essa veniva elim ...

