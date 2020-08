‘Noi Campani’ nel Sannio, continua la fase organizzativa: nominati i vice segretari (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto La macchina organizzativa di Noi Campani nel Sannio procede inarrestabile ed ancora oggi il segretario provinciale Molly Chiusolo ed il presidente provinciale Domenico Parisi hanno reso noti altri nomi relativamente la strutturazione del movimento nel capoluogo. Unitamente al segretario cittadino Gianfranco Ucci ed al presidente cittadino Alfredo Martignetti, sono stati nominati come vice segretari di Benevento Luca Tinessa e Silvana Quarantiello. Afferma Chiusolo: “Siamo convinti che stiamo realizzando un team dove sono messe in campo competenze in grado di comprendere le necessità del territorio per attuarne strategie migliorative”. Anche il responsabile provinciale Enti Locali di Noi Campani, ... Leggi su anteprima24

