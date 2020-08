Nina Moric e Corona di nuovo insieme | Famiglia riunita come ai vecchi tempi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nina Moric pubblica una foto la ritrae con Fabrizio Corona e Carlos, loro unico figlio, il quale l’ 8 agosto compirà 18 anni. La foto di Famiglia Il classico quadretto di Famiglia con la mamma, il papà e il bambino. Anzi il ragazzo. Prossimamente maggiorenne, perché Carlos Maria, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric … L'articolo Nina Moric e Corona di nuovo insieme Famiglia riunita come ai vecchi tempi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Nina Moric invece alla festa del figlio ci sarà “Festeggeremo tutti insieme alla Favola Beach, locale in provincia di Torino. Ci sarà lui, ci saranno tutti i suoi amici, ci sarà sua mamma, i suoi ...Fabrizio Corona e Nina Moric continuano a far parlare di loro. Ma quali sono ora i rapporti tra i due? Ecco un po’ di chiarezza. Fabrizio Corona e Nina Moric. Bastano i loro nomi per fare pensare a go ...