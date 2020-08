Nicola Vivarelli, scenata di gelosia per la nuova fiamma di Gemma Galgani (FOTO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) In queste ore Nicola Vivarelli ha pubblicato un post alquanto criptico sui social che ha tutta l’aria di essere una scenata di gelosia nei confronti di Gemma. La Galgani è sparita dai social da diverso tempo e si vocifera, addirittura, che abbia una nuova fiamma. Nicola, allora, ha pubblicato un contenuto nel quale ha fatto allusioni al tramonto e molti ci hanno visto un chiaro riferimento alla dama bianca. Andiamo a vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti. Il post di Nicola Vivarelli Una volta terminato Uomini e Donne, Gemma e Nicola hanno continuato la loro conoscenza al di fuori delle telecamere. In quel periodo hanno dato luogo ad un paio di ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : UeD, Nicola Vivarelli: “C’è sempre un’alba”, nuova fiamma e Gemma - pensieronews : Uomini e donne: Nicola Vivarelli avvistato con una “ragazza” mora. - zazoomblog : Nicola Vivarelli umilia Gemma fuori Uomini e Donne - #Nicola #Vivarelli #umilia #Gemma - Notiziedi_it : Gemma Galgani, stavolta la frecciata arriva da Nicola Vivarelli - IncontriClub : Uomini e donne, Nicola Vivarelli sostituisce Gemma con una giovane mora? L'indiscrezione su Instagram… -