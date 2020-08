Next Stop Nowhere è il nuovo progetto dei creatori di Oxenfree e Afterparty (Di mercoledì 5 agosto 2020) Night School Studio, il team dietro apprezzati giochi come Oxenfree e Afterparty, ha annunciato via Twitter un altro progetto in lavorazione chiamato Next Stop Nowhere.E a quanto pare i fan non dovranno aspettare molto per vederlo.Secondo il trailer, in Next Stop Nowhere giocherete nei panni di un corriere di nome Beckett e di un altro personaggio di nome Serra mentre volano nello spazio ed esplorano le stelle alla ricerca del figlio di Serra Eddy. Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #NextStopNowhere: in arrivo a breve il nuovo gioco dei creatori di #Oxenfree e #Afterparty. - Multiplayerit : Next Stop Nowhere è la nuova avventura degli autori di Oxenfree e Afterparty - GamingToday4 : Next Stop Nowhere è la nuova avventura degli autori di Oxenfree e Afterparty - caperucita_r : In mentro, messaggi accorati di @SBertagna: Come va? Ce la fai? E io: Sono in Duono, tengo botta. Next stop TURATI. Maledetta incontinenza. - MotoriNoLimits : RT @MotorGalleryIT: Dopo il successo ottenuto nella settima edizione con i suoi 10.200 visitatori Modena Motor Gallery si conferma “Il salo… -

Ultime Notizie dalla rete : Next Stop Weekend di festa e iniziative a Marola di Carpineti Next Stop Reggio Next Stop Nowhere è la nuova avventura degli autori di Oxenfree e Afterparty

Next Stop Nowhere è il nuovo gioco da parte di Night School Studio, autori di Oxenfree e Afterparty, una nuova avventura in uscita presto su Apple Arcade. NOTIZIA di Giorgio Melani — 04/08/2020 Next S ...

Conte dice che Salvini «lavora contro l’interesse nazionale creando sfiducia»

Distruttivo e contro l’interesse degli italiano. Questa l’opinione che Giuseppe Conte ha di Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio, durante un’intervista, ha attaccato il leader leghista e gli «a ...

Next Stop Nowhere è il nuovo gioco da parte di Night School Studio, autori di Oxenfree e Afterparty, una nuova avventura in uscita presto su Apple Arcade. NOTIZIA di Giorgio Melani — 04/08/2020 Next S ...Distruttivo e contro l’interesse degli italiano. Questa l’opinione che Giuseppe Conte ha di Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio, durante un’intervista, ha attaccato il leader leghista e gli «a ...