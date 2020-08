Nella bassa Valseriana il 41% è risultato positivo al Covid (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono il 41,8% le persone risultate positive al Covid Nella bassa Valle Seriana secondo i test sierologici effettuati nel corso della campagna di screening che si è conclusa in questi giorni. Lo rende noto la Regione Lombardia. “I prelievi - spiega l’assessore Giulio Gallera - hanno dato esito negativo per il 57,8% dei casi; sui soggetti risultati positivi al Covid-19 sono stati processati 8.979 i tamponi (con 154 positivi al coronavirus, l′1,7% dei testati)”.Tra i tre centri maggiormente colpiti dall’epidemia Nembro presenta una positività sierologica pari al 48,8%; Albino 42,6%; Alzano Lombardo 34,8%.Alle persone risultate positive al sierologico è stato poi fatto il tampone, che “ha evidenziato - spiega Gallera - che solo una quota pari all′1,7% dei ben ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Nella bassa Valseriana il 41% è risultato positivo al Covid - andrea_cattaneo : RT @eleccaruso: Sta sui mezzi, tiene la mascherina bassa, si tocca il naso, si tiene in giro. E sono sempre nella fascia d'età piú a rischi… - YehetJongIn1 : RT @exokai_italia: ???????????? - JI on Bubble 05/08/20 (1/?); ??: sembra quasi che abbia la doppia palpebra sia nella parte alta che bassa dell’… - eleccaruso : Sta sui mezzi, tiene la mascherina bassa, si tocca il naso, si tiene in giro. E sono sempre nella fascia d'età piú a rischio! Io: boh. - EXOLUnionIT : RT @exokai_italia: ???????????? - JI on Bubble 05/08/20 (1/?); ??: sembra quasi che abbia la doppia palpebra sia nella parte alta che bassa dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella bassa Aggiornamento Coronavirus 4 agosto. Nessun caso nella Bassa. In Emilia 42 casi e nessun decesso SulPanaro Coronavirus: screening, 41,8% positivi bassa Valseriana

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Sono il 41,8% le persone risultate positive al Covid nella Bassa Valle Seriana secondo i test sierologici effettuati nel corso della campagna di screening che si è conclusa i ...

Covid, sindaco di Albino: lo screening evidenzia l'impatto virus

Milano, 5 ago. (askanews) - "I primi risultati della massiva campagna sierologica condotta in Bassa Valle Seriana evidenziano come il Covid-19 abbia colpito con virulenza e drammaticità le nostre comu ...

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Sono il 41,8% le persone risultate positive al Covid nella Bassa Valle Seriana secondo i test sierologici effettuati nel corso della campagna di screening che si è conclusa i ...Milano, 5 ago. (askanews) - "I primi risultati della massiva campagna sierologica condotta in Bassa Valle Seriana evidenziano come il Covid-19 abbia colpito con virulenza e drammaticità le nostre comu ...