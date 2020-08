Nel primo semestre gettito entrate tributarie in calo (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nei primi sei mesi dell’anno, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 186.304 milioni, facendo segnare una riduzione di 13.983 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-7%). La variazione negativa riflette sia il peggioramento congiunturale sia le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. A giugno le entrate tributarie hanno registrato una variazione positiva di 1.317 milioni (+3,7%) che deriva dall’andamento delle imposte dirette (+4.974 milioni, +25,7%), mentre le imposte indirette continuano a segnare un significativo calo (-3.657 milioni, -23%) imputabile principalmente al risultato dell’IVA sugli scambi interni (-1.693). Le imposte dirette ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma, al via avventure e giochi per bambini nel verde di Villa Torlonia

Finalmente nel parco di Villa Torlonia con l'estate è arrivato il tempo delle avventure. L'iniziativa Techno@dventure proposta da Technotown, lo spazio dedicato alla creatività e alla scienza dell'ass ...

