Naspi e nuovo lavoro, perchè l’INPS ha definitivamente chiuso il sussidio? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cosa accade al beneficiario di indennità di disoccupazione quando trova un nuovo lavoro? E’ necessario comunicare all’INPS dell’inizio della nuova attività e soprattutto in quali casi il sussidio continua ad essere erogato, quando viene soltanto sospeso e quando, invece decade? Vediamo in quali casi si applica la soglia degli 8mila euro. Naspi e nuovo lavoro Un lettore scrive per chiedere chiarimenti sulla sua Naspi e il nuovo lavoro: Buon giorno, io percepivo la Naspi di 336 euro quando ho trovato un altro lavoro come badante con 5 ore set, 180euro.La Naspi com non ho fatto perché non ero al corrente datore di lavoro ha ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #NASPI e nuovo lavoro, perchè l'INPS ha definitivamente chiuso il sussidio? - matteo_melloni : @albertomarti Si chiude una porta e si apre un portone. Utilizzate bene i 3 anni di 'naspi' per trovare un nuovo po… - JeSuisCialis : @sbronzodiriace_ Dovevi pubblicare anche la NASPI amo. Anzi tuo nuovo nome in drag ???????? ?????????? - rafvitolo : RT @anto_galli4: @Signorasinasce @Juri30563025 Il #bibbitaro si sta creando il nuovo bacino elettorale ..darà a tutti i licenziati il #redd… - anto_galli4 : @Signorasinasce @Juri30563025 Il #bibbitaro si sta creando il nuovo bacino elettorale ..darà a tutti i licenziati i… -