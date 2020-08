Napoli, 15enne perde conoscenza per alcol. Chiuso il bar e denunciato il titolare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Per il bar è scattata l’attivazione della procedura amministrativa per la sospensione della licenza e la chiusura del locale. Una ragazzina di 15 anni è finita in ospedale per intossicazione da alcool. Ora è ricoverata a Sant’Angelo dei Lombardi, dove è arrivata ieri sera con i soccorsi del 118. Quando si è ripresa la ragazza … Leggi su 2anews

E' finita in ospedale per intossicazione da alcool e si trova ora ricoverata a Sant'Angelo dei Lombardi, dove è arrivata ieri sera con un'ambulanza del 118. Una ragazzina di 15 anni ha spiegato, dopo ...

