Nadal annuncia: "Roma e Parigi? Valuterò la situazione" (Di mercoledì 5 agosto 2020) MAIORCA, SPAGNA, - annunciata ieri l'assenza agli Us Open , il numero 2 del mondo Rafael Nadal valuterà la situazione in Europa prima di decidere se partecipare ai tornei di Roma , 20-26 settembre, e ... Leggi su corrieredellosport

JournalSoldout : ??| #Nadal annuncia la sua assenza allo #USOpen ????| Cancellato il #MutuaMadridOpen - luca79ind : Nadal annuncia il forfait per gli Us Open - viralvideovlogs : RT @RaiSport: ?? #Nadal annuncia forfait per gli #UsOpen ?? - scazzatoricerc : RT @RaiSport: ?? #Nadal annuncia forfait per gli #UsOpen ?? - RaiSport : ?? #Nadal annuncia forfait per gli #UsOpen ?? -