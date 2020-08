Naccoul (Terre des hommes): “A Beirut gente scioccata, ma i bambini sono la priorità” (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA – “A Beirut la gente e’ scioccata, ma bisogna pensare ai bambini: da ottobre in Libano si sono susseguite le crisi per questo bisogna trovare il modo per spiegare ai piu’ piccoli cosa e’ successo e aiutare quelli traumatizzati. Noi di Terre des Hommes stiamo riadattando i nostri programmi per dargli tutto il supporto psico-sociale possibile”. Diana Abou Naccoul e’ responsabile del settore Protezione infanzia per la ong Terre des hommes. All’agenzia Dire la psicoterapeuta residente nella capitale racconta il dramma vissuto dai suoi concittadini all’indomani di una doppia esplosione che ha raso al suolo l’area del porto e causato svariate vittime: “Io ero li’ 10 minuti prima della deflagrazione, per fortuna mi sono allontanata in tempo” dice Naccoul, “ho tanti amici e conoscenti ricoverati in ospedale, mentre tante persone dopo l’esplosione sono andate nel panico. Il boato ha riportato alla memoria i tempi bui della guerra civile”. Leggi su dire

