Musica, il Centro Cerio ospita l’omaggio a Ennio Morricone (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sull’isola azzurra si omaggiano i grandi maestri della Musica Ennio Morricone e Giuseppe Verdi. Week-end all’insegna dei grandi eventi con il “Centro Caprense Ignazio Cerio” presieduto da Anna Maria Cataldi che ospiterà il concerto “Omaggio a Ennio Morricone”. Una performance sulla terrazza dello storico Centro culturale a pochi passi dalla piazzetta di Capri che vedrà esibirsi Simonetta Tancredi al pianoforte e Nello Salza alla tromba, artista definito dalla critica “la tromba del cinema italiano” per la sua trentennale attività di solista nel panorama cinematografico, televisivo e teatrale. Ad Anacapri, invece, nell’ambito della rassegna “Un’estate per ... Leggi su ildenaro

Cresce l’appetito del pubblico verso eventi musicali più diversificati, con atmosfere più intime, anche privati, in piccoli club, nei parchi o in strada, con basse densità, integrati con live streamin ...Scicli – L'estate continua a Scicli con Vira. Proseguirà per tutto agosto la rassegna estiva, promossa dai ristoratori e commercianti del centro storico e curata dalle associazioni culturali Ekos-Musi ...