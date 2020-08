Mundo Deportivo – Lautaro al Barcellona solo se va via Suarez (Di mercoledì 5 agosto 2020) Barcellona quasi arreso all’acquisto di Lautaro Martinez Non si sono spente del tutto le speranze del Barcellona di poter acquistare Lautaro Martinez quest’anno. Secondo quanto riportato in Spagna da Mundo Deportivo, i blaugrana per poter accontentare le richieste dell’Inter per l’argentino dovranno cedere Suarez. La cessione dell’uruguaiano porterà nelle casse del club catalano la liquidità necessaria per chiudere l’affare, dopo essere venuta meno anche a causa della crisi portata dal Coronavirus. Lautaro-martinez-im-trikot-von-inter-1576149727-282481L’Inter ha sempre chiesto il pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro (ora scaduta) o in alternativa una parte cash da 90 ... Leggi su intermagazine

cn1926it : Dalla Spagna: “#Gattuso può fare a #Napoli ciò che nemmeno #Maradona ha potuto, la sua squadra gioca come #Pirlo” - fcin1908it : Mundo Deportivo - Lautaro? Come la volpe e l'uva. L'unica verità è che il Barcellona... - - sportli26181512 : 'Barcellona su Lautaro solo se parte Suarez': Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo i blaugrana aspetteranno la… - Zcfnews : Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi Italiani e Stranieri: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tutto Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Mundo Deportivo Mundo Deportivo: "Barcellona punterà Lautaro solo dopo aver ceduto Suarez" Tuttosport Mundo Deportivo: "Barcellona punterà Lautaro solo dopo aver ceduto Suarez"

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo i blaugrana aspetteranno la decisione dell'uruguaiano per decidere cosa fare con l'attaccante dell'Inter BARCELLONA - La buona riuscita della trattativa ...

Mundo Deportivo – De Jong al timòn

I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Mundo Deportivo La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina ...

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo i blaugrana aspetteranno la decisione dell'uruguaiano per decidere cosa fare con l'attaccante dell'Inter BARCELLONA - La buona riuscita della trattativa ...I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Mundo Deportivo La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina ...