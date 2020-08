Mulan salta le sale, su Disney+ ma a caro prezzo (Di mercoledì 5 agosto 2020) NEW YORK, 05 AGO - Doveva uscire nelle sale nelle prossime settimane: assieme a Tenet di Christopher Nolan, un'ancora di salvezza per gli esercenti da mesi in lockdown per il Coronavirus. Invece Mulan,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Invece Mulan, l'attesa riedizione con attori in carne ed ossa del cartone animato della Disney, debutterà direttamente sul canale Disney+, bypassando la distribuzione sul grande schermo. Il film con ...

Il live-action Mulan sarà da subito disponibile in streaming (il che potrebbe essere una rivoluzione)

È una decisione epocale quella di distribuire il film dell’anno sulla piattaforma Disney+, saltando completamente l’uscita nelle sale. Non sarà compreso nell’abbonamento consueto: per vederlo si dovra ...

