Muffin di Zucchine: uno tira l’altro! Facilissimi e buonissimi (Di mercoledì 5 agosto 2020) I Muffin di Zucchine sono una delizia da offrire a chi ama le verdure ma anche a chi è restio a mangiarle, come i bambini. Potete cucinarli come antipasto oppure offrirli come accompagnamento ad un secondo piatto. Per gli amanti delle verdure e degli ortaggi potrebbe essere una buona idea aggiungere delle carote, in quel caso suggeriamo di tritarle lasciando dei pezzettini nell’impasto. Se usate inoltre le Zucchine romanesche, potete tritare o spezzettare anche la cima che di solito si fa fritta. Che vino accostare ai Muffin: Se vi state chiedendo con che vino pasteggiare, suggeriamo sicuramente un bel rosso. Una Bonarda (con torte e tortini salati ci va a nozze) o un Cabernet Sauvignon. Se non disdegnate i bianchi, suggeriamo allora un buon Vermentino o un bianco del Trentino. Muffin di ... Leggi su pianetadonne.blog

